Россия призвала ООН подготовить доклад о водной блокаде Крыма

Российская сторона призвала спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллера не игнорировать водную блокаду Крыма Украиной и подготовить отдельный доклад по этой проблеме.

Как сообщил ТАСС, Хеллер в своём докладе в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека проигнорировал водную блокаду Крыма Украиной.

Представитель российской делегации Ярослав Еремин подчеркнул, что в этом году вопрос водной блокады Крыма «обрёл дополнительную остроту в свете поразившей полуостров сильной засухи».

По словам Еремина, российская сторона вынуждена вновь констатировать, что спецдокладчик ООН принципиально проигнорировал эту общеизвестную масштабную проблему.

Он отметил, что таким образом вопиющее нарушение Украиной обязательств в правозащитной сфере «остаётся за рамками официальных оценок мандатария».

В связи с этим Россия призвала подготовить и представить на рассмотрение Совета по правам человека и Генассамблеи ООН «отдельный доклад по водной блокаде Крыма со стороны Украины».

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что питьевую воду для жителей города и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будут подавать по часам утром и вечером.