В Госдуме оценили ситуацию с обеспечением лекарствами в России

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Доктор медицинских наук депутат Госдумы Борис Менделевич оценил ситуацию с обеспечением лекарствами в России.
В Госдуме оценили ситуацию с обеспечением лекарствами в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«При волатильном курсе валют цены на импортируемые лекарства повышаются, это отражается на закупках», — заявил он в рамках пресс-конференции, которую в режиме онлайн провели медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей.

По словам Менделевича, необходима концентрация производства препаратов в России. Как отметил депутат, лекарственная безопасность — национальная безопасность государства.

«Лекарства нужно производить не только сами по себе, но и производить фармацевтические субстанции — то, из чего делается препарат», — считает он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в первые шесть месяцев 2020 года российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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