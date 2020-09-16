В Госдуме оценили ситуацию с обеспечением лекарствами в России
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
«При волатильном курсе валют цены на импортируемые лекарства повышаются, это отражается на закупках», — заявил он в рамках пресс-конференции, которую в режиме онлайн провели медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей.
По словам Менделевича, необходима концентрация производства препаратов в России. Как отметил депутат, лекарственная безопасность — национальная безопасность государства.
«Лекарства нужно производить не только сами по себе, но и производить фармацевтические субстанции — то, из чего делается препарат», — считает он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в первые шесть месяцев 2020 года российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.