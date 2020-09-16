Две школы в Белгородской области закрыли на карантин

В Белгородской области две общеобразовательные школы, а также отдельные классы в 14 школах временно закрыли из-за выявленных случаев коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Борисовском районе две школы закрыты на карантин из-за COVID-19. В 14 школах региона есть отдельные классы, закрытые на карантин из-за коронавирусной инфекции», — заявили там.

Как подчеркнули в региональном департаменте образования, на дистанционный формат работы перешли Новоборисовская и Грузсчанская школы в Борисовском районе.

Агентство уточняет, что к 16 сентября в Белгородской области выявили 8056 случаев коронавируса, за всё время 7459 человек выздоровели, 57 пациентов умерли.

15 сентября стало известно, что в Свердловской области более 360 школьных классов закрылись на карантин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом или ОРВИ.