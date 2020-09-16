Более 17,6 тысячи человек сделали прививки от гриппа в Томской области

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За две недели прививочной кампании в Томской области вакцинацию от гриппа прошли свыше 17,6 тыс. человек.
Более 17,6 тысячи человек сделали прививки от гриппа в Томской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

«Детям с согласия родителей прививки поставят в школах и детсадах. Для коллективов предприятий возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения», — уточнили в ведомстве.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

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