Более 17,6 тысячи человек сделали прививки от гриппа в Томской области

За две недели прививочной кампании в Томской области вакцинацию от гриппа прошли свыше 17,6 тыс. человек.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

«Детям с согласия родителей прививки поставят в школах и детсадах. Для коллективов предприятий возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения», — уточнили в ведомстве.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.