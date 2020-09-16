Более 17,6 тысячи человек сделали прививки от гриппа в Томской области
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.
«Детям с согласия родителей прививки поставят в школах и детсадах. Для коллективов предприятий возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения», — уточнили в ведомстве.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.