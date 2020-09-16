В Краснодаре пропали две девочки

Две девочки 13 и 14 лет пропали в Краснодаре, их ищут более 100 человек. По предварительным данным, девочки покинули дома на велосипедах 14 сентября и до настоящего времени не вернулись.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц)», — цитирует СК ТАСС.

В поисках принимают участие в том числе сотрудники полиции, представители казачества и волонтёрские и общественные организации.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о расследовании дела об убийстве двух сестёр в Рыбинске. В преступлении подозревается сожитель их матери. После обнаружения тел девочек он скрылся. В настоящее время его ищут. Тела детей восьми и 13 лет обнаружила мать, вернувшись с работы домой.

После убийства сестёр возбуждено дело об изнасиловании.