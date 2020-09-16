Милонов прокомментировал идею ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу введения ограничений продажи алкоголя в новогодние праздники.
Милонов прокомментировал идею ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, для борьбы с вредной привычкой необходимо задуматься о более серьёзных мерах — в том числе начать контролировать продажи.

«Я, как трезвенник, поддерживаю любое ограничение по продаже алкоголя», — цитирует издание Милонова.

По мнению депутата Госдумы, необходимо обратить пристальное внимание на контрафактный алкоголь.

Также он заявил, что все точки продажи алкоголя должны быть лимитированными — на открытие точек продажи алкоголя необходимо вводить квоты.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.

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