В ФАС прокомментировали ситуацию с надбавками на жизненно важные лекарства

Заместитель начальника управления контроля здравоохранения ФАС России Дарья Старых прокомментировала ситуацию с надбавками на жизненно важные лекарственные препараты.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что служба поставила перед собой задачу сделать так, чтобы аптекам было одинаково выгодно продавать средства из разных ценовых групп.

ФАС намерена предложить комбинированный механизм применения процентных и абсолютных значений, чтобы исключить заинтересованность аптечных сетей реализовывать преимущественно дорогой препарат.

«В связи с масштабностью планируемых изменений, которые безусловно требуют детальной проработки и согласования с участниками рынка, мы планируем внедрять новую систему в ближайшие несколько лет», — отметила Старых.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области выделили 13,366 млн рублей на закупку противовирусных препаратов.