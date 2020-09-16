В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Челябинской области зафиксировали 77 случаев инфицирования COVID-19 за сутки.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии выявили 15 532 заболевших. В настоящее время лечение проходят 2863 пациента.

Выздоровели за последние 24 часа 12 человек, с начала пандемии — 12 198.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусом, передаёт izh.kp.ru.

Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 4103 лабораторно подтверждённых случая COVID-19. Выздоровели 3099 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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