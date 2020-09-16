В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб.
С начала пандемии выявили 15 532 заболевших. В настоящее время лечение проходят 2863 пациента.
Выздоровели за последние 24 часа 12 человек, с начала пандемии — 12 198.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусом, передаёт izh.kp.ru.
Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 4103 лабораторно подтверждённых случая COVID-19. Выздоровели 3099 человек.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.