В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Челябинской области зафиксировали 77 случаев инфицирования COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии выявили 15 532 заболевших. В настоящее время лечение проходят 2863 пациента.

Выздоровели за последние 24 часа 12 человек, с начала пандемии — 12 198.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусом, передаёт izh.kp.ru.

Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 4103 лабораторно подтверждённых случая COVID-19. Выздоровели 3099 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.