РФПИ проведёт клинические исследования вакцины от COVID-19 в Индии

Российский фонд прямых инвестиций проведёт клинические исследования вакцины от COVID-19 в Индии.

«РФПИ и Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's), одна из ведущих глобальных фармацевтических компаний, договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины «Спутник V» в Индию», — заявили в пресс-службе фонда.

Когда будет получено одобрение регуляторов, планируется поставить 100 млн доз вакцины.

Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации «Спутника V» в Индии.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.