Вирусолог оценил уровень заболеваемости в ряде стран
- РИА Новости
«Я на самом деле не очень хорошо понимаю почему. Получается, что эти страны хорошо самоизолировались в первую волну. А вот у Германии такого двугорбого графика нет. Израиль, только что опять закрывший границы, вообще придерживается, с моей точки зрения, странной стратегии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, уровень антител у переболевших со временем снижается, и нет никакого смысла сравнивать страны через три-четыре месяца после пика.
Например, пояснил Волчков, в Швеции переболели все, но через четыре месяца уровень антител у многих переболевших упал, а остался лишь у тех, кто переболел недавно. Тем не менее у основной массы населения иммунитет всё равно есть, то есть клетки вспомнят SARS-CoV-2, когда встретят его снова, добавил эксперт.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.