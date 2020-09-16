Вирусолог оценил уровень заболеваемости в ряде стран

Короткая ссылка
Вирусолог Павел Волчков оценил подъём заболеваемости в ряде стран, в том числе во Франции, Испании и Израиле.
Вирусолог оценил уровень заболеваемости в ряде стран
  • РИА Новости

«Я на самом деле не очень хорошо понимаю почему. Получается, что эти страны хорошо самоизолировались в первую волну. А вот у Германии такого двугорбого графика нет. Израиль, только что опять закрывший границы, вообще придерживается, с моей точки зрения, странной стратегии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, уровень антител у переболевших со временем снижается, и нет никакого смысла сравнивать страны через три-четыре месяца после пика.

Например, пояснил Волчков, в Швеции переболели все, но через четыре месяца уровень антител у многих переболевших упал, а остался лишь у тех, кто переболел недавно. Тем не менее у основной массы населения иммунитет всё равно есть, то есть клетки вспомнят SARS-CoV-2, когда встретят его снова, добавил эксперт.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить