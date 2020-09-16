Вирусолог оценил возможность повторного заболевания COVID-19

Короткая ссылка
Вирусолог Павел Волчков оценил возможность повторного заболевания COVID-19.
Вирусолог оценил возможность повторного заболевания COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Чаще всего описываемые случаи представляют собой продолжение первой инфекции, которая осталась не долеченной», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, научных статей о повторных заболеваниях довольно мало.

Как считает Волчков, подобные случаи — исключение из правил.

«Я исхожу из строения самого коронавируса и его возможностей», — сказал эксперт.

Он пояснил, что SARS-CoV-2 не настолько сильно мутирует, чтобы инфицировать человека повторно.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 5 670 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить