Вирусолог оценил возможность повторного заболевания COVID-19

Вирусолог Павел Волчков оценил возможность повторного заболевания COVID-19.

«Чаще всего описываемые случаи представляют собой продолжение первой инфекции, которая осталась не долеченной», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, научных статей о повторных заболеваниях довольно мало.

Как считает Волчков, подобные случаи — исключение из правил.

«Я исхожу из строения самого коронавируса и его возможностей», — сказал эксперт.

Он пояснил, что SARS-CoV-2 не настолько сильно мутирует, чтобы инфицировать человека повторно.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 5 670 случаев коронавируса.