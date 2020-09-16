Вирусолог оценил возможность повторного заболевания COVID-19
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- РИА Новости
«Чаще всего описываемые случаи представляют собой продолжение первой инфекции, которая осталась не долеченной», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, научных статей о повторных заболеваниях довольно мало.
Как считает Волчков, подобные случаи — исключение из правил.
«Я исхожу из строения самого коронавируса и его возможностей», — сказал эксперт.
Он пояснил, что SARS-CoV-2 не настолько сильно мутирует, чтобы инфицировать человека повторно.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 5 670 случаев коронавируса.