Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет
- РИА Новости
Песков подчеркнул, что «никаких решений пока не принималось».
Он пояснил, что министерство «действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован».
По словам Пескова, «ведётся экспертное обсуждение».
Он заявил, что «Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета».
Пресс-секретарь отметил, что «это совершенно нормальный процесс».
«Но ещё раз повторю: решения не принимались на этот счёт», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.