Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.

Песков подчеркнул, что «никаких решений пока не принималось».

Он пояснил, что министерство «действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован».

По словам Пескова, «ведётся экспертное обсуждение».

Он заявил, что «Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета».

Пресс-секретарь отметил, что «это совершенно нормальный процесс».

«Но ещё раз повторю: решения не принимались на этот счёт», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.