В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 5670 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 079 519. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса
  • Reuters

Накануне в России зарегистрировали 5529 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что более 41,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий момент находятся на регистрации в России.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

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