В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса
- Reuters
Накануне в России зарегистрировали 5529 случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что более 41,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий момент находятся на регистрации в России.
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.