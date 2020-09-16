В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5670 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 079 519. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России зарегистрировали 5529 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что более 41,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий момент находятся на регистрации в России.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.