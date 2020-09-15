В России за сутки выявлено 5529 новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявлено 5529 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране зафиксировано 1 073 849 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни», — отметили там.

Всего за сутки в стране полностью выздоровели 5605 человек. Общее число выздоровевших — 884 305.

Накануне было выявлено 5509 случаев.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий момент находятся на регистрации в России.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.