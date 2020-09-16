Инаугурацию губернатора Калужской области проведут 16 сентября

Церемония инаугурации избранного губернатора Калужской области Владислава Шапши состоится в среду, 16 сентября.

«Торжественная церемония вступления в должность начнётся в 11:00 мск в конференц-зале администрации области», — приводит РИА Новости заявление представителя правительства региона.

Отмечается, что церемония инаугурации будет транслироваться в социальных сетях.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.

13 сентября ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на прошедших выборах.