Инаугурацию губернатора Калужской области проведут 16 сентября

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Церемония инаугурации избранного губернатора Калужской области Владислава Шапши состоится в среду, 16 сентября.
Инаугурацию губернатора Калужской области проведут 16 сентября
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«Торжественная церемония вступления в должность начнётся в 11:00 мск в конференц-зале администрации области», — приводит РИА Новости заявление представителя правительства региона.

Отмечается, что церемония инаугурации будет транслироваться в социальных сетях.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.

13 сентября ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на прошедших выборах.

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