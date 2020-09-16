Инаугурацию губернатора Калужской области проведут 16 сентября
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«Торжественная церемония вступления в должность начнётся в 11:00 мск в конференц-зале администрации области», — приводит РИА Новости заявление представителя правительства региона.
Отмечается, что церемония инаугурации будет транслироваться в социальных сетях.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.
13 сентября ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на прошедших выборах.