Памфилова назвала выборы в России конкурентными и открытыми
- РИА Новости
«Выборы вполне конкуренты. Беспрецедентно малое число отказов — в общей сложности менее 4,8—5%. Среди партий вообще пытались принять участие 36 партий, среди них ещё ниже процент отказов — всего 3%» — цитирует ТАСС Памфилову.
Глава ЦИК также отметила, что использование новых избирательных технологий сделало текущие выборы максимально открытыми, прозрачными и конкурентными.
Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги единого дня голосования.