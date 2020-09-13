Памфилова назвала выборы в России конкурентными и открытыми

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.

«Выборы вполне конкуренты. Беспрецедентно малое число отказов — в общей сложности менее 4,8—5%. Среди партий вообще пытались принять участие 36 партий, среди них ещё ниже процент отказов — всего 3%» — цитирует ТАСС Памфилову.

Глава ЦИК также отметила, что использование новых избирательных технологий сделало текущие выборы максимально открытыми, прозрачными и конкурентными.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги единого дня голосования.