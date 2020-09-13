МВД России не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах

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Министерство внутренних дел России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги единого дня голосования. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.
МВД России не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зафиксировано», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, с начала избирательной кампании по сегодняшний день поступило 2539 сообщений о разных нарушениях.

Ранее сообщалось, что выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае.

Также голосование завершилось в Еврейской автономной области, в Приморском и Хабаровском краях, на Камчатке и Чукотке.

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