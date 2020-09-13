МВД России не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах

Министерство внутренних дел России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги единого дня голосования. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

«Нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зафиксировано», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, с начала избирательной кампании по сегодняшний день поступило 2539 сообщений о разных нарушениях.

Ранее сообщалось, что выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае.

Также голосование завершилось в Еврейской автономной области, в Приморском и Хабаровском краях, на Камчатке и Чукотке.