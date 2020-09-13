МВД России не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах
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- РИА Новости
«Нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зафиксировано», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, с начала избирательной кампании по сегодняшний день поступило 2539 сообщений о разных нарушениях.
Ранее сообщалось, что выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае.
Также голосование завершилось в Еврейской автономной области, в Приморском и Хабаровском краях, на Камчатке и Чукотке.