ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на региональных выборах
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
Сообщается, что во всех регионах участки на выборах глав субъектов и на выборах депутатов законодательных органов субъектов России закрылись.
В соответствии с данными ЦИК, явка на выборах депутатов Белгородской областной думы составляет 52,46%, на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа — 43,61%, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 41,13%.
Уточняется, что самая низкая явка — в Новосибирской области, где проголосовали 25,23%.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.