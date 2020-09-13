ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на региональных выборах

Короткая ссылка
Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты — в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей.
ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на региональных выборах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Сообщается, что во всех регионах участки на выборах глав субъектов и на выборах депутатов законодательных органов субъектов России закрылись.

В соответствии с данными ЦИК, явка на выборах депутатов Белгородской областной думы составляет 52,46%, на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа — 43,61%, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 41,13%.

Уточняется, что самая низкая явка — в Новосибирской области, где проголосовали 25,23%.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить