ЦИК назвала регион с самой высокой явкой на региональных выборах

Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты — в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Сообщается, что во всех регионах участки на выборах глав субъектов и на выборах депутатов законодательных органов субъектов России закрылись.

В соответствии с данными ЦИК, явка на выборах депутатов Белгородской областной думы составляет 52,46%, на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа — 43,61%, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 41,13%.

Уточняется, что самая низкая явка — в Новосибирской области, где проголосовали 25,23%.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.