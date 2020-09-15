Эксперт прокомментировала идею введения почасового МРОТ

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Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская прокомментировала сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
Эксперт прокомментировала идею введения почасового МРОТ
  • РИА Новости

«Скорее необходимо ввести, чем нет. У нас очень сильная дифференциация рабочего времени. Кто-то работает 20 часов в неделю, кто-то — 40, кто-то — 60. Отсюда встаёт вопрос: как оплачивать труд тех, кто работает больше стандартных 40 часов?» — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, МРОТ установлен на нормальную ставку рабочего времени, а тому, кто работает 20 или 60 часов, тоже нужно обеспечивать гарантию труда, тогда месячный показатель не работает.

«Минимальная оплата часа позволит решить оплату труда тех, кто работает за пределами нормы, а таковых становится всё больше и больше», — добавила Варшавская.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал инициативу.

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