Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

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Возникновения новых волн коронавирусной инфекции в России можно избежать только с помощью массовой вакцинации, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала.
Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса
  • Reuters

«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — цитирует медика ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские специалисты ведут разработку 26 вариантов вакцин от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря. 

По последним данным оперштаба, всего в стране зафиксировано 1 073 849 случаев заболевания

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