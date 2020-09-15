Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19

Депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

«Да, такое может быть, но это единичные случаи, которые никакого эпидемического значения не имеют», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это предмет изучения для науки, поскольку наука должна знать всё.

«По сути, эпидемический процесс укладывается в те рамки, которые ранее были установлены. При этом надо иметь в виду, что даже эти рамки носят усреднённый характер», — добавил Онищенко.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.