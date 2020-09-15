Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с масочным режимом

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал ситуацию с масочным режимом.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Почти половина случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией — с так называемым невыявленным источником», — сказал Семёнов.

По его словам, эпидемиологический анализ показывает, что граждане заболели или в общественном транспорте, или на предприятиях торговли.

В преддверии сезонного роста заболеваемости ОРВИ Семёнов призвал соблюдать масочный режим.

«Наша с вами задача — обезопасить тех, кто в зоне риска. Тем более носить маску — это довольно просто», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.