В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Пермском крае зарегистрировали 61 случай COVID-19. В больницах лечение проходит 41 пациент, амбулаторно — ещё 20.
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Выписаны из больниц за последние 24 часа 42 пациента.
Общее количество заболевших достигает 8746.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.
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