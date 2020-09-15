В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Пермском крае зарегистрировали 61 случай COVID-19. В больницах лечение проходит 41 пациент, амбулаторно — ещё 20.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Выписаны из больниц за последние 24 часа 42 пациента. Общее количество заболевших достигает 8746. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.