В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Пермском крае зарегистрировали 61 случай COVID-19. В больницах лечение проходит 41 пациент, амбулаторно — ещё 20.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Выписаны из больниц за последние 24 часа 42 пациента.

Общее количество заболевших достигает 8746.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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