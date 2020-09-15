Строивших медцентры в России военных наградят

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить предложения о поощрении военнослужащих, занимавшихся строительством медицинских центров в регионах, для награждения.

Глава государства в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медцентров, построенных Минобороны в Псковской области.

«Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих (ну и гражданский персонал), которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов — этих и других подобного рода», — сказал Путин.

В свою очередь Шойгу заверил, что это будет сделано.

В августе в Министерстве обороны заявили, что в 2020 году было построено 20 многофункциональных медицинских центров, строительство ещё четырёх продолжается.