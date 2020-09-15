Диетолог рассказала об особенностях полезного завтрака школьника

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Диетолог Марина Макиша рассказала «Звезде» об особенностях полезного завтрака школьника.
Диетолог рассказала об особенностях полезного завтрака школьника
  • Pixabay

«В школьном питании мы видим всегда перебор в сторону углеводов и нехватку белка, поэтому родителям очень важно понимать, что с утра на завтрак ребёнку нужно дать белковые продукты», — цитирует издание специалиста по питанию.

Она уточняет, что это может быть какая-то котлетка, какой-то правильный сэндвич с кусочком сыра и с красной рыбой, например. Но обязательно должны быть именно белковые продукты с утра, чтобы обеспечить ребёнка ценным белком, необходимым для роста.

Также эксперт подчеркнула важность приёма кальция.

«Кальций детям очень нужен, потому что у них растёт костный скелет, и без кальция мы нормального роста не получим», — заметила Макиша.

Эксперт добавила, что для первого приёма пищи хорошо подойдут молочные или кисломолочные продукты без сахара.

Каши быстрого приготовления, по мнению диетолога, являются пустыми калориями практически без полезных веществ.

Ранее в беседе с Nation News диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о пользе брокколи.

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