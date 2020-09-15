Диетолог рассказала об особенностях полезного завтрака школьника

Диетолог Марина Макиша рассказала «Звезде» об особенностях полезного завтрака школьника.

«В школьном питании мы видим всегда перебор в сторону углеводов и нехватку белка, поэтому родителям очень важно понимать, что с утра на завтрак ребёнку нужно дать белковые продукты», — цитирует издание специалиста по питанию.

Она уточняет, что это может быть какая-то котлетка, какой-то правильный сэндвич с кусочком сыра и с красной рыбой, например. Но обязательно должны быть именно белковые продукты с утра, чтобы обеспечить ребёнка ценным белком, необходимым для роста.

Также эксперт подчеркнула важность приёма кальция.

«Кальций детям очень нужен, потому что у них растёт костный скелет, и без кальция мы нормального роста не получим», — заметила Макиша.

Эксперт добавила, что для первого приёма пищи хорошо подойдут молочные или кисломолочные продукты без сахара.

Каши быстрого приготовления, по мнению диетолога, являются пустыми калориями практически без полезных веществ.

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