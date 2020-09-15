В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Краснодарском крае выявили 94 случая COVID-19.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Как рассказали в краевом оперативном штабе, среди новых заболевших — 63 женщины и 31 мужчина.

За всё время коронавирус диагностировали у 12 563 человек. Выздоровели 9952 (за сутки — 58).

Также стало известно, что в Ульяновской области за сутки диагноз подтвердился у 128 жителей, передаёт mosaica.ru. Из клиник выписались 108 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отменили ряд ограничительных мер.