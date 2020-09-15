В ЯНАО продлили режим повышенной готовности
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное правительство.
Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
В ЯНАО по-прежнему действует масочный режим, обязательный для общественных мест. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Режим самоизоляции должны соблюдать пенсионеры и граждане с хроническими заболеваниями.
Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.