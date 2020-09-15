В ЯНАО продлили режим повышенной готовности

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В Ямало-Ненецком автономном округе продлили режим повышенной готовности. Теперь он действует до 1 октября.
В ЯНАО продлили режим повышенной готовности
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

В ЯНАО по-прежнему действует масочный режим, обязательный для общественных мест. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Режим самоизоляции должны соблюдать пенсионеры и граждане с хроническими заболеваниями.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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