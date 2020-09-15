В Совфеде прокомментировали законопроект о заключении договоров с преподавателями вузов

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова прокомментировала законопроект о заключении договоров с преподавателями вузов, одним из авторов которого она является.

«Большинство вузов не заинтересованы в заключении бессрочных или длительных трудовых договоров с педагогическими работниками. Их принуждают заключать годовые или даже более краткосрочные контракты. Это делает карьерные перспективы предельно туманными», — заявила Рукавишникова в беседе с «Парламентской газетой».

Новые поправки предложено внести в Трудовой кодекс. Из них следует, что заключать договоры с педагогами вузов можно по общему правилу на неопределённый срок, а в случаях, предусмотренных настоящим кодексом или другими федеральными законами, на срок, определённый сторонами, но не менее трёх лет.

Также предложено закрепить положения о том, что срочные договоры с преподавателями вузов можно не перезаключать, а продлевать по соглашению сторон. Действие такого документа может продлеваться на неопределённый срок.

«Поправки не затрагивают таких принципиальных моментов трудового права, как досрочное расторжение трудового договора по соглашению сторон либо по инициативе любой стороны правоотношений. Иными словами, по любым законным основаниям. Мы просто стремимся уравнять права работника и работодателя в данной сфере», — отметила Рукавишникова.

Ранее, как сообщало URA.RU, гендиректор технопарка «Университетский» Марат Нуриев дал рекомендации по трудоустройству после окончания вуза.