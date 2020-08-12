Эксперт дал рекомендации по трудоустройству после вуза

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Гендиректор технопарка «Университетский» Марат Нуриев дал рекомендации по трудоустройству после окончания вуза.
Эксперт дал рекомендации по трудоустройству после вуза
  • РИА Новости

«Начать работать можно на втором-третьем курсе. Кто хочет, тот найдёт работу и время учиться», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметил Нуриев, в этом случае по окончании учебного заведения у выпускника уже будет трудовой стаж.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Владлен Максимов выразил мнение, что в университетах должны учиться только те, кто сам этого хочет.

«Люди, которым высшее образование не нужно, не должны терять драгоценные годы», — пояснил он.

По словам Максимова, неправильно, когда человек учится по одной специальности, а работает в другой сфере.

Ранее заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, директор центра образования №109 города Москвы, в беседе с НСН оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.

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