Три детсада в Крыму закрыты из-за коронавируса

Три детских сада и 21 класс в школах в Крыму были переведены на удалённое обучение с целью недопущения распространения коронавируса.

«На сегодня у нас прекратили деятельность три дошкольных учреждения и 21 класс общеобразовательных организаций переведён на дистанционную форму обучения», — цитирует РИА Новости министра образования, науки и молодёжи республики Валентину Лаврик.

В трёх школьных классах в Симферополе также был введён карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

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