Три детсада в Крыму закрыты из-за коронавируса
- РИА Новости
«На сегодня у нас прекратили деятельность три дошкольных учреждения и 21 класс общеобразовательных организаций переведён на дистанционную форму обучения», — цитирует РИА Новости министра образования, науки и молодёжи республики Валентину Лаврик.
В трёх школьных классах в Симферополе также был введён карантин в связи с коронавирусной инфекцией.
Ранее лор, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.