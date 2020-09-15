Три детсада в Крыму закрыты из-за коронавируса

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Три детских сада и 21 класс в школах в Крыму были переведены на удалённое обучение с целью недопущения распространения коронавируса.
Три детсада в Крыму закрыты из-за коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодня у нас прекратили деятельность три дошкольных учреждения и 21 класс общеобразовательных организаций переведён на дистанционную форму обучения», — цитирует РИА Новости министра образования, науки и молодёжи республики Валентину Лаврик.

В трёх школьных классах в Симферополе также был введён карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

Ранее лор, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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