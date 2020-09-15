Пашаев прокомментировал приговор Ефремову

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Адвокат Эльман Пашаев считает, что актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии за смертельное ДТП, мог бы получить условный срок, если бы защитником потерпевшей стороны был не Александр Добровинский. Об этом сообщает НСН.
Пашаев прокомментировал приговор Ефремову
  • © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

«Если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года», — заявил Пашаев.

По его словам, ДТП является «специфическим преступлением», в котором «судьбу человека решают только потерпевшие».

Ранее Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова продолжать с ним работу. Ефремов заявлял, что адвокат Пашаев его «подставил».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, какую тактику выбрал бы для защиты Ефремова.

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