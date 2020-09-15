Пашаев прокомментировал приговор Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев считает, что актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии за смертельное ДТП, мог бы получить условный срок, если бы защитником потерпевшей стороны был не Александр Добровинский. Об этом сообщает НСН.

«Если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года», — заявил Пашаев.

По его словам, ДТП является «специфическим преступлением», в котором «судьбу человека решают только потерпевшие».

Ранее Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова продолжать с ним работу. Ефремов заявлял, что адвокат Пашаев его «подставил».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, какую тактику выбрал бы для защиты Ефремова.