Добровинский рассказал, какую тактику выбрал бы для защиты Ефремова

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Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, какую тактику выбрал бы для защиты артиста.
Добровинский рассказал, какую тактику выбрал бы для защиты Ефремова
  • РИА Новости

«Алкоголики, употребляя постоянно спиртные напитки, ставят свой организм под удар. Есть два органа, которые страдают больше всего, — это печень и сердце... Действительно, у человека во время езды в пьяном виде мог произойти микроинфаркт, бывает такое. Надо было, на мой взгляд, немедленно взять человека, который попал в аварию в таком состоянии, отвезти его и сделать полную кардиограмму с нагрузками и т. д. Она почти наверняка — в таком возрасте (56 лет) и с таким употреблением алкоголя — показала бы микроинфаркт», — сказал Добровинский. 

Помимо этого, по его мнению, Ефремов должен был полностью признать вину.

«Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы всё закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадёры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят», — заключил юрист.

Ранее Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».

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