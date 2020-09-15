Суд проверит законность продления ареста Сафронову

Мосгорсуд 15 сентября проверит законность продления ареста экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что судебное заседание назначено на 11:10 мск.

В связи с секретностью сведений, содержащихся в деле, оно пройдёт в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.