Суд проверит законность продления ареста Сафронову
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Уточняется, что судебное заседание назначено на 11:10 мск.
В связи с секретностью сведений, содержащихся в деле, оно пройдёт в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.
13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.