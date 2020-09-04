Защита обжаловала продление ареста Сафронову
- РИА Новости
«Мы подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на постановление Лефортовского суда от 2 сентября», — цитирует Интерфакс адвоката Ивана Павлова.
По его словам, защита считает необоснованной меру пресечения и просит изменить её на любую другую, например залог или домашний арест.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Сафронову на три месяца.
В Кремле отмечали, что рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по данному делу.