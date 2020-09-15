В Минпросвещения рассказали о числе школьников на семейном обучении

В текущем учебном году не зафиксирован рост числа школьников, находящихся на семейном обучении. Всего такую форму обучения выбрали около 10 тысяч семей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра просвещения России Виктора Басюка.

«Если провести анализ начала этого учебного года, то мы должны констатировать: нет, сегодня резкого увеличения числа детей на семейном обучении не произошло», — заявил он.

Замминистра рассказал, что по статистике в России примерно 10 тысяч семей выбирают такую форму обучения для детей. Он отметил, что «те же цифры показывали и последние несколько лет».

Также Басюк объяснил, что чаще всего выбор подобной формы обучения связан с какими-либо условиями, необходимыми ребёнку.

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