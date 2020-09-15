В Минпросвещения рассказали о числе школьников на семейном обучении
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«Если провести анализ начала этого учебного года, то мы должны констатировать: нет, сегодня резкого увеличения числа детей на семейном обучении не произошло», — заявил он.
Замминистра рассказал, что по статистике в России примерно 10 тысяч семей выбирают такую форму обучения для детей. Он отметил, что «те же цифры показывали и последние несколько лет».
Также Басюк объяснил, что чаще всего выбор подобной формы обучения связан с какими-либо условиями, необходимыми ребёнку.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.