Минтруд дал прогноз численности занятого населения к концу 2021 года
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Как сообщает ТАСС, Минтруд подготовил проект приказа целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения в 2021 году.
В ведомстве отметили, что «изменение ряда показателей обусловлено сложившейся в связи с пандемией ситуацией на рынке труда и необходимостью реализации мер по восстановлению занятости населения к концу 2021 года до уровня 2019 года».
Так, в Минтруде сообщили, что «в частности, согласно прогнозам, численность занятого населения к концу IV квартала следующего года соответствует показателю 2019 года — это 71,9 млн человек».
В ведомстве пояснили, что расчёт показателей выполнялся, учитывая фактические результаты 2019 года, текущую ситуацию, запланированные дополнительные мероприятия по содействию занятости населения и предварительного прогноза социально-экономических параметров на следующий год.
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