Школьники в Удмуртии приступили к сдаче всероссийских проверочных работ

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С понедельника, 14 сентября, школьники в Удмуртии приступили к сдаче всероссийских проверочных работ, перенесённых с прошлого учебного года из-за пандемии.
Школьники в Удмуртии приступили к сдаче всероссийских проверочных работ
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на министра образования и науки региона Светлану Болотникову.

«Всероссийские проверочные работы сдают по материалу прошлого года, так называемые остаточные знания. Сами школы определяют дни проверочных работ. Для девятиклассников школа сама решает, проводить или нет работы», — заявила Болотникова.

По её словам, работы напишут и десятиклассники, это так называемые диагностические работы.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор общественной организации «Нелишние дети» Елена Морозова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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