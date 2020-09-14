В Ростовской области задержали браконьеров за вылов краснокнижной рыбы

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В Ростовской области задержали браконьеров, занимавшихся выловом краснокнижной рыбы.
В Ростовской области задержали браконьеров за вылов краснокнижной рыбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное Погрануправление ФСБ России.

Незаконный промысел пресекли в Таганрогском заливе Азовского моря. Злоумышленники выловили рыбу на сумму свыше 1 млн рублей.

Изъято около 1 тыс. особей, в том числе видов, занесённых в Красную книгу.

В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.

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