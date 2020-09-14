Более 320 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Более 320 тыс. человек сделали прививку от гриппа в Московской области. Наибольшую активность проявили жители Каширы, Зарайска, Егорьевска, Талдома и Лобни.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные, прозвучавшие на видеоконференции губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства.

Как заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, от общего плана к настоящему времени привиты 7% жителей.

«Недельный план по вакцинации выполнили на 99,7%», — сказала она.

Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.