Более 320 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные, прозвучавшие на видеоконференции губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства.
Как заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, от общего плана к настоящему времени привиты 7% жителей.
«Недельный план по вакцинации выполнили на 99,7%», — сказала она.
Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.