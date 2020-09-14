В Самарской области рассказали о резерве коечного фонда для пациентов с COVID-19

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В Самарской области рассказали о резерве коечного фонда для пациентов с коронавирусом.
В Самарской области рассказали о резерве коечного фонда для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает sova.info.

На заседании регионального оперативного штаба рассказали, что резерв превышает 1,5 тыс. мест.

На случай всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ готовятся ещё два стационара — 7-я городская больница Самары и кинельский терапевтический комплекс.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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