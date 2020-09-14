В Пермском крае провели более 505 тысяч тестов на COVID-19

В Пермском крае провели 505,1 тыс. тестов на COVID-19. В среднем за прошлую неделю выполнялось около 3,9 тыс. исследований в день.

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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону. Тестирования организованы на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственный медицинских организаций, а также частных негосударственных лабораторий. Ранее начальник терапевтической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.