В Пермском крае провели более 505 тысяч тестов на COVID-19

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В Пермском крае провели 505,1 тыс. тестов на COVID-19. В среднем за прошлую неделю выполнялось около 3,9 тыс. исследований в день.
В Пермском крае провели более 505 тысяч тестов на COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Тестирования организованы на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственный медицинских организаций, а также частных негосударственных лабораторий.

Ранее начальник терапевтической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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