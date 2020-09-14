В Пермском крае провели более 505 тысяч тестов на COVID-19
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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
Тестирования организованы на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственный медицинских организаций, а также частных негосударственных лабораторий.
Ранее начальник терапевтической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.