В Москве заработали дополнительные мобильные точки вакцинации от гриппа

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В Москве открылись дополнительные мобильные пункты вакцинации от гриппа, заявили в пресс-службе комплекса социального развития.
В Москве заработали дополнительные мобильные точки вакцинации от гриппа
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тыс. человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому было принято решение открыть несколько дополнительных мобильных точек», — заявили в ведомстве.

Новые пункты находятся у станций метро «Преображенская площадь» и «Бабушкинская». На постоянное дежурство перевели пункты у «Киевской», «Молодёжной», «Перова», «Новогиреева», «Солнцева» и «Новопеределкина», а также у двух выходов со станции «Митино».

Также стало известно, что власти Татарстана оценили вакцинацию против гриппа в регионе, передаёт «Бизнес Online».

«С точки зрения системы здравоохранения мы оцениваем ход вакцинации положительно, мы в графике. Тут важно понимание — 60% населения мы должны привить», — сказал заместитель министра здравоохранения республики, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, вакцинация началась и около большинства станций метро в столице региона. Мобильные бригады будут работать в разные смены.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко рассказал об особенностях вакцинации.

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