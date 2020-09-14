Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию с ипотекой в России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что состояние строительного рынка можно назвать удовлетворительным, поэтому в ближайшие годы нужно оказывать большую поддержку отрасли.

«Спрос на жильё в Российской Федерации остаётся на высоком уровне. Благодаря этому банки могут менять ставки по ипотечным кредитам на фоне изменения ключевой ставки главным регулятором», — сказал эксперт.

По его словам, ипотечная ставка обычно снижается из-за большого затоваривания строительного рынка, и подобная динамика будет наблюдаться в городской среде до тех пор, пока застройщики всё не реализуют.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.