Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

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Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию с ипотекой в России.
Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что состояние строительного рынка можно назвать удовлетворительным, поэтому в ближайшие годы нужно оказывать большую поддержку отрасли.

«Спрос на жильё в Российской Федерации остаётся на высоком уровне. Благодаря этому банки могут менять ставки по ипотечным кредитам на фоне изменения ключевой ставки главным регулятором», — сказал эксперт.

По его словам, ипотечная ставка обычно снижается из-за большого затоваривания строительного рынка, и подобная динамика будет наблюдаться в городской среде до тех пор, пока застройщики всё не реализуют.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.

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