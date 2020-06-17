Эксперт дал прогноз по ценам на жильё в России

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Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предупредил о возможном росте цен на жильё в России.
Эксперт дал прогноз по ценам на жильё в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он подчеркнул, что ипотека с господдержкой позволила максимально быстро преодолеть дефицит спроса на рынке недвижимости, однако это может отразиться на динамике роста цен.

«Сейчас крайне важно, чтобы меры, направленные на стимулирование роста объёма предложений на рынке первичного жилья, начали как можно раньше давать свой эффект. В ином случае на фоне прогнозируемого высокого объёма выдачи ипотеки это может привести к снижению объёма предложений и ещё больше подогреть рост цен», — отметил специалист.

Ещё одной важной деталью Хусаинов назвал поддержку рынка вторичной недвижимости и загородного жилья. По его словам, они могут создать конкуренцию для новостроек и замедлить рост цен.

Ранее Ильдар Хусаинов в беседе с «Известиями» заявлял, что средние цены на первичное жильё в России до конца 2020 года могут увеличиться на 10—20%.

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