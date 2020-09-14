В Москве вынесли приговор фигурантам дела о поджоге Никулинского суда

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Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о поджоге Никулинского суда столицы.
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о поджоге Никулинского суда
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд приговорил Ибрагимова Руслана к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Галимова Рафиса — к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — вынесла решение судья.

Как указывает агентство, согласно материалам дела, мужчины устроили поджог, поскольку заказчик просил их уничтожить материалы уголовного дела.

В ночь на 6 февраля в здании Никулинского районного суда, расположенного на западе Москвы, произошёл пожар из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет.

Позднее СК сообщил о задержании двоих соучастников поджога, заказчика объявили в розыск.

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