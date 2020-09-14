Памфилова прокомментировала прошедшие выборы

Короткая ссылка
Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.
Памфилова прокомментировала прошедшие выборы
  • © ЦИК

«Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

13 сентября состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах России.

Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах в региональные парламенты — в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей.

Также глава Минцифры Максут Шадаев оценил систему электронного голосования на довыборах в Госдуму. 

Он отметил, что «системных проблем голосования в электронной форме не было».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить