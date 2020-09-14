Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.

«Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

13 сентября состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах России.

Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах в региональные парламенты — в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей.

Также глава Минцифры Максут Шадаев оценил систему электронного голосования на довыборах в Госдуму.

Он отметил, что «системных проблем голосования в электронной форме не было».