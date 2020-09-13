Глава Минцифры оценил систему дистанционного голосования на довыборах

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Глава Минцифры Максут Шадаев оценил систему электронного голосования на довыборах в Госдуму.
Глава Минцифры оценил систему дистанционного голосования на довыборах
  • © Мария Сибирякова
  • РИА Новости

«Каких-то значимых сбоев за три дня работы мы не нашли. У нас было, по-моему, единичное обращение, связанное с использованием старого браузера. Всё остальное, насколько я понимаю, было штатно», — цитирует ТАСС Шадаева.

Он отметил, что «системных проблем голосования в электронной форме не было».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.

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