Эксперт оценил идею разрешить управление автомобилем с 16 лет

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

«Меня вполне устраивает нынешняя система, мне кажется, что 18 лет — это тот возраст, когда можно человеку что-то доверить. Хотя эксперименты, которые проводились во многих странах мира, говорят о том, что можно доверить и раньше», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, ему нравится идея, которая тестируется в некоторых государствах, когда пробуют выдавать временные права с 17 лет. В таких случаях можно управлять машиной только в присутствии опытного водителя.

«В этом аспекте я бы рассмотрел. А с 16 и самостоятельно — нет, я считаю, рановато», — добавил Моржаретто.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.