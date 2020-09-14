Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко оценил рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.
Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
  • РИА Новости

«Осень — это не только снижение температуры, что делает человека более уязвимым к инфекциям. Это также снижение в атмосфере содержания ультрафиолета, который, как известно, ослабляет и даже убивает коронавирусную инфекцию — это первый фактор», — заявил он в беседе с ФАН.

Ещё одним фактором депутат назвал то, что закончилась вторая неделя после начала занятий в школах и вузах, также в ряде стран завершился сезон отпусков.

Как считает Онищенко, необходимо строго выполнять все мероприятия, в том числе в студенческой и школьной среде.

«Вопрос с вакцинацией от COVID-19 сейчас решается. Но необходимо также прививаться от гриппа», — добавил он.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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