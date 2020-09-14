Иммунолог прокомментировал рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире
- Reuters
«Это можно расценивать как продолжение пандемии — начали болеть те, кто не попал в первую волну, особенно в тех регионах и странах, где предпринятыми мерами был практически остановлен процесс распространения вируса, но осталось много людей, с ним не контактировавших», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, в этом нет ничего страшного, поскольку так формируется коллективный иммунитет.
Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.
Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.