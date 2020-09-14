Иммунолог прокомментировал рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.

«Это можно расценивать как продолжение пандемии — начали болеть те, кто не попал в первую волну, особенно в тех регионах и странах, где предпринятыми мерами был практически остановлен процесс распространения вируса, но осталось много людей, с ним не контактировавших», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в этом нет ничего страшного, поскольку так формируется коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.