Иммунолог прокомментировал рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.
Иммунолог прокомментировал рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире
  • Reuters

«Это можно расценивать как продолжение пандемии — начали болеть те, кто не попал в первую волну, особенно в тех регионах и странах, где предпринятыми мерами был практически остановлен процесс распространения вируса, но осталось много людей, с ним не контактировавших», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в этом нет ничего страшного, поскольку так формируется коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что почти 308 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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